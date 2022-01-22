Прима-балерина Екатерина Кухар, которая судит проект "Танці з зірками", показала, как проводит время с мужем Александром Стояновым, поделившись новыми фото.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является успешной украинской примой-балериной и супругой артиста балета Александра Стоянова. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины, а также Орден княгини Ольги. Кухар уже много лет судит проект "Танці з зірками", на котором звезды в паре с танцорами показывают свои умения на паркете. Не забывает Екатерина и о социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Кухар показала, как проводит время с мужем во Франции. Пара в этот раз отправилась посмотреть античный театр в Лионе, который рассчитан на 10 тысяч зрителей.

"Античный театр в Лионе находится на холме Фурвьер. Строительство театра началось около 15 года до нашей эры. А в начале второго века ему пристроили третий этаж ступеней и он смог вместить 10 тысяч жителей", - написала Катя под кадрами.

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