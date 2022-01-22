16-летняя дочь Оли Поляковой Маша показала стильные образы с мамой на презентации "Голос країни" и задала неожиданный вопрос.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которую в 2022 году пригласили быть тренером на проекте "Голос країни". У звезды есть двое детей - Маша и Алиса. Старшей Маше уже 16 лет и она поет в новой панк-рок группе, будучи там солисткой. Дочь Оли также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом фото Маша и Оля позировали на фоне значка "Голосу країни". Мать надела эффектный черно-золотой костюм, а дочь была в красном костюме и галстуке.

"На презентации "Голос країни".

Как вы думаете идти на следующий год?", - написала Маша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарные", "Идти", "Пойдем вместе", "Конечно идти", "Вас очень много везде на ТВ", "Надо было на этот", "Талантливый человек талантлив во всём))) успехов".

Напомним, дочь Поляковой заявилась на звездную вечеринку мамы со своим парнем

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