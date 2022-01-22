Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас с мужем Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике. Звезда постоянно делится фото и видео в социальных сетях, хвастаясь своим отпуском.

На новом видео в ТикТок Настя появилась в шортиках и футболке, которую задрала. Под ней был блестящий мини-купальник. Каменских поиграла на камеру, впечатляя движениями.

Фанаты начали активно ставить лайки и комментировать видео:

"Одно и тоже", "А почему футболка поднята?", "Ты на самом деле была на шоу "Маска"?", "Для чего это, конечно", "Ээээ.. А смысл показывать это?", То есть, автор думает, что это привлечет зрителей?", "Ну там же ничего нету", "И, что?", "Боже...", "Спасибо за детство, твои треки топ", "Родителям это не понравится", "Забыла снять", "Взрослая тетя", "Когда упал актив", "Настенька, красавица", "Чем хвастаешься?", "Ммм, дразнит...", "Там пусто, зачем было поднимать", "Молодец, классно получилось".

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