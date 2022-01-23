Украинская прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар вот уже несколько недель отдыхает вместе с мужем Александром Стояновым, тоже артистом балета, во Франции.

Пара путешествует по стране, посещая интересные места. В частности, их путешествие началось с соседнего города-государства Монако. Сейчас Кухар с мужем находятся в Лионе, расположенном во французском историческом регионе Рона – Альпы. В своих свежих "сториз" в Инстаграм судья "Танців з зірками" поделилась кадрами, сделанными в одной из достопримичательностей этого города - Базилике Нотр-Дам-де-Фурвьер, передает Politeka.net.

"Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер - церковь на вершине холма Фурвьер, возвышающегося над Лионом. Верхний храм освящён в честь Девы Марии; находящаяся под ним крипта освящена в честь святого Иосифа", - рассказала об этом месте Кухар и показала несколько впечатляющих кадров.

"Это такой масштаб, что за один раз не рассмотреть все!", - добавила она.

На одном из фото Екатерина позировала вместе с возлюбленным. Голову судья "Танців з зірками" накрыла клетчатой шалью. Также на ней было темное дутое пальто. Стоянов вышел на прогулку в синей куртке и светлом спортивном костюме, состоящем из худи и штанов.

"А вечерняя Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер такая красивая 😍", - подписала этот снимок Кухар.

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