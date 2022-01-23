Пара путешествует по стране, посещая интересные места. В частности, их путешествие началось с соседнего города-государства Монако. Сейчас Кухар с мужем находятся в Лионе, расположенном во французском историческом регионе Рона – Альпы. В своих свежих "сториз" в Инстаграм судья "Танців з зірками" поделилась кадрами, сделанными в одной из достопримичательностей этого города - Базилике Нотр-Дам-де-Фурвьер, передает Politeka.net.
"Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер - церковь на вершине холма Фурвьер, возвышающегося над Лионом. Верхний храм освящён в честь Девы Марии; находящаяся под ним крипта освящена в честь святого Иосифа", - рассказала об этом месте Кухар и показала несколько впечатляющих кадров.
"Это такой масштаб, что за один раз не рассмотреть все!", - добавила она.
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На одном из фото Екатерина позировала вместе с возлюбленным. Голову судья "Танців з зірками" накрыла клетчатой шалью. Также на ней было темное дутое пальто. Стоянов вышел на прогулку в синей куртке и светлом спортивном костюме, состоящем из худи и штанов.
"А вечерняя Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер такая красивая 😍", - подписала этот снимок Кухар.
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