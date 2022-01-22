Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева часто радует фанатов фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз хореограф, которая застряла в Грузии из-за коронавируса, поделилась пикантными кадрами, похоже она решила устроить смелую фотосессию с потрясающим видом на город.

На новых фотографиях Илона запечатлена в отеле, она пристроилась у огромного панорамного окна с фантастическим видом на Тбилиси. Перед камерой танцовщица появилась в откровенном красно-черном платье с кружевом, которое подчеркнуло фигуру и все прелести.

А на одном из снимков Илона запечатлена в ванной комнате, она без одежды и прикрывается только густой пенкой.

В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Никаких умных мыслей, просто красиво. Согласны?". Пользователи тут же принялись комментировать горячие фото танцовщицы: "Фигура идеальная", "Шикарно", "Красавица", "Красотка", "Не красиво, а очень красиво", "Платье просто супер, тебе идет".

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