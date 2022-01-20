Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Илона Гвоздева отправилась в Грузию вместе с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. Пара приятно провела время, и уже собиралась домой, как выяснилось, что заразилась коронавирусом.

Сейчас супруги находятся в изоляции, в чужой стране и мечтают вернуться домой к детям.

В новом посте Илона Гвоздева рассказала о плохом душевном состоянии.

"По духу я очень сильная женщина, но…



Вчера ночью меня охватил ужас, паника и впервые в жизни, мне казалось, что мне нечем дышать. Вся эта обстановка подрывает мой дух и психику☝️ То ли это побочный эффект Covid-19, то ли я просто схожу с ума от безысходности! Я максимально стараюсь думать о хорошем и мечтаю о встрече с детьми и родными!", - поделилась хореограф.

По словам звезды, не упасть духом ей помогает муж, а сейчас она задает себе несколько вопросов.

"Единственное о чем сейчас думаю- зачем Бог дал мне это испытание и преподал такой урок именно сейчас и именно здесь, что именно он хотел сказать мне???", - написала Илона Гвоздева.

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" после скандала заговорила о чистых мыслях и намерениях

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