Илона Гвоздева отправилась в Грузию вместе с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. Пара приятно провела время, и уже собиралась домой, как выяснилось, что заразилась коронавирусом.
Сейчас супруги находятся в изоляции, в чужой стране и мечтают вернуться домой к детям.
В новом посте Илона Гвоздева рассказала о плохом душевном состоянии.
"По духу я очень сильная женщина, но…
Вчера ночью меня охватил ужас, паника и впервые в жизни, мне казалось, что мне нечем дышать. Вся эта обстановка подрывает мой дух и психику☝️ То ли это побочный эффект Covid-19, то ли я просто схожу с ума от безысходности! Я максимально стараюсь думать о хорошем и мечтаю о встрече с детьми и родными!", - поделилась хореограф.
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По словам звезды, не упасть духом ей помогает муж, а сейчас она задает себе несколько вопросов.
"Единственное о чем сейчас думаю- зачем Бог дал мне это испытание и преподал такой урок именно сейчас и именно здесь, что именно он хотел сказать мне???", - написала Илона Гвоздева.
Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" после скандала заговорила о чистых мыслях и намерениях
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