Состоялась презентация очередного сезона вокального шоу "Голос країни" с обновленным судейским составом - осталась Надя Дорофеева, вернулись Потап и Святослав Вакарчук, а также к ним присоединилась новая судья — Оля Полякова.

Яркими кадрами с презентации шоу поделились на официальной страничке "Голосу країни" в Инстаграм, передает Politeka.net. Премьера проекта состоится в воскресенье, 23 января, на телеканале 1+1.

"Хороших фото многое не бывает. А тем более с презентации самого масштабного вокального проекта страны 🔥 Листай карусель, собрали самые эмоциональные фотографии вчерашнего вечера 😍", - говорится в подписи.

Примечательно, что на заглавном снимке предстали ведущий "Голосу країни" Юрий Горбунов и Дорофеева. Шоумену удалось рассмешить певицу. Правда, что именно он ей сказал, Надя уже и не вспомнит, но момент получился шикарный.

"@gorbunovyuriy что ж ты мне там такое сказал?)))", - прокомментировала Дорофеева.

Другие пользователи тоже присоединились к обсуждению. Многие до сих пор расстраиваются из-за того, что с проекта ушла Тина Кароль.

"Нет, Тина лучшая❤️"

"Жду с нетерпением ❤️🙌😍"

"Презентация🔥🔥🔥🔥. Жаль, посмотреть не удалось, но всё равно желаю этому шоу продолжаться и раскрывать новые таланты, а не то, что, например, Салем на Голос пришёл и в финал сразу (тупо по сценарию)! Тут всё может быть, так что с 11 сезона нужно быть начеку, а то опять какой-нибудь сценарий устроят!"

"Надя лучший тренер🔥"

Напомним, Полякова не даст заскучать на "Голосі країни", Вакарчук не оценил: "Меньше мишуры, а больше музыки"

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