Переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин, який нещодавно став татом, познайомив своїх батьків з маленькою донькою.

Роман Сасанчин народився в селі Садки (Тернопільська область) в простій християнській родині Василя та Євдокії, пише Politeka.net. З раннього дитинства майбутній артист виявляв інтерес до співу. Вперше хлопчик виступив у школі, у віці п'яти років.

Рідні, разом із сестрою Надією, підтримували Романа у всіх його творчих починаннях. Також батьки були раді, коли у співака налагодилося особисте життя і в 19 років він вперше став батьком.

19 січня Роман Сасанчин розповів, що познайомив дочку Елізабет зі своїми мамою і татом.

"Ось і наше перше знайомство дідуся і бабусі з першою онукою ❤️

Це був дуже зворушливий і теплий момент☺️❤️

Багато з Вас запитають, чому так довго батьки не приїжджали? Я поясню:

Річ у тому, що ми з Іванкою і мої батьки переживали й вирішили трохи часу почекати, щоб організм дитини більше адаптувався до життя.

Сьогодні вони просто надзвичайно щасливі☺❤️", - написав співак.

За годину публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі розчулилися, і побажали рідним співака здоров'я.

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