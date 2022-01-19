Роман Сасанчин народився в селі Садки (Тернопільська область) в простій християнській родині Василя та Євдокії, пише Politeka.net. З раннього дитинства майбутній артист виявляв інтерес до співу. Вперше хлопчик виступив у школі, у віці п'яти років.
Рідні, разом із сестрою Надією, підтримували Романа у всіх його творчих починаннях. Також батьки були раді, коли у співака налагодилося особисте життя і в 19 років він вперше став батьком.
19 січня Роман Сасанчин розповів, що познайомив дочку Елізабет зі своїми мамою і татом.
"Ось і наше перше знайомство дідуся і бабусі з першою онукою ❤️
Це був дуже зворушливий і теплий момент☺️❤️
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Багато з Вас запитають, чому так довго батьки не приїжджали? Я поясню:
Річ у тому, що ми з Іванкою і мої батьки переживали й вирішили трохи часу почекати, щоб організм дитини більше адаптувався до життя.
Сьогодні вони просто надзвичайно щасливі☺❤️", - написав співак.
За годину публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі розчулилися, і побажали рідним співака здоров'я.
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