Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванна народилася дочка - Ліза. Незадовго до народження дочки подружжя побралися, проте весілля збираються святкувати, коли малятко вже підросте.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина відкрито розповіла про те, як часто вони сваряться з чоловіком і які у них були проблеми, коли вони тільки почали жити разом.

"Ще хочу сказати про сварки. Вони є в кожному будинку. І якщо ви думаєте, що у нас все ідеально, ми ніколи не сваримося, то це не так. Ми сваримося, дуже багато, але зараз набагато менше. На початку ми взагалі так лаялися, що це просто...Мало не билися. Але це було на самому початку, коли ми тільки почали зживатися і звикати до потреб один одного", — розповіла Іванна Сасанчина.

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