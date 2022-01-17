Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і півроку тому у них народився син, якого вони назвали Лев.
Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, після новорічних свят Микита Добринін і Даша Квіткова вирушили на відпочинок на Сейшельські острови. На кадрах Квіткова показала, як виглядає без краплі макіяжу на пляжі.
"На острові моя улюблена погода, коли не потрібно вирівнювати або сушити волосся. Природа зробить все за тебе", - розповіла Даша Квіткова.
Нагадаємо, нещодавно дружина Добриніна зробила пластичну операцію. Даша Квіткова вирішила прибрати горбинку на носі, яку раніше заповнювала філером.
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