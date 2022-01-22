Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є популярною українською блогеркою, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Після шоу пара довго зустрічалася, потім одружувалася, а нещодавно Даша народила первістка - сина, якого назвали Левом. Квіткова також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Даша з'явилася без нічого і прикривалася тільки білим рушником. Зірка сиділа на сходах, вражаючи видом у капелюсі.

"Солоне тіло, кучеряве волосся і засмага...",- написала Даша під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка ви красива"," безумовно не дарма капелюх стала доповненням багажу"," красива, фото - супер"," Кадр з кіно","красуня".

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