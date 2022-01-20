"Холостяк" Микита Добринін разом з дружиною Дашею квітковою не можуть нормально відпочити на курорті через дитину.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашею квітковою відправився на дорогий курорт з маленькою дитиною. Однак тепер пара весь час скаржиться, що не може нормально відпочити, адже у їхнього сина Лева почали різатися зуби.

Незважаючи на те, що парі не раз говорили, як складно і проблемно відпочивати з маленькими дітьми, вони підкреслили, що самі знають, як їм краще і не бачать проблем в активному відпочинку з дитиною, якій всього п'ять місяців.

В цей раз Квіткова поскаржилася на те, як проходять їхні будні на Сейшелах.

«У малого стартують зуби по повній, Сейшел ще не бачили, тільки з вікна. Відпочинок з температурою замовляли? Знову зуби, слюні, температура і плач. Ми не виходимо з номера другий день» - пише Квіткова під кадрами з дитиною.

"Вже три дні і жодного разу не були в океані, хоча живемо на березі. І чесно про наші будні на Сейшелах. Добре, що мама Микити відпочиває і якщо що, будемо за її розповідями знати, який океан", - написано було на сторіс у Даші в Instagram.

"Жодного разу ще не купалися в океані, не засмагали... Це звичайно весела історія, коли батьки розповідають, як вони...",- сказала пара у відео.

"Ми проходимо цей досвід. Малій у нас не флегма, бо постійно кудись летить, біжить...",- було написано на другому сторіс.

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