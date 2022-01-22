Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль стала вести соціальні мережі набагато активніше, ніж раніше. Тепер артистка спілкується з фанатами, іноді показує свій будинок і кадри з гримерки. Любить також співачка показувати кращі моменти з концертів.
Нещодавно Кароль виступала перед безліччю фанатів і показала всю силу своїх танцювальних рухів разом з командою танцюристів. Для епатажного появи вибрала вона чорні штани і спеціальний костюм з імітацією корсета з сіточкою на талії.
Виконавиця не стала скромничати і крутилася перед об'єктивом, не приховуючи себе. Якщо рік тому Кароль воліла б з'явитися в простій сукні з вирізами, то тепер вона з легкістю змінює досить дорогі наряди.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Обірвалося життя актора з "Мушкетерів" і легенди радянського кіно: "Тепер гратиме на небесах"
"На Мальдівах": Суддя "Україна має талант" Кіт в деталях показав свої царські апартаменти
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська обрізала волосся і показала нову себе: "Коли, якщо не зараз?"
Зірка "Танців з зірками" Гвоздьова бореться з хворобою і не може повернутися додому: "Господи, коли це скінчиться..."
Раньше Кароль разом з співаком Анрі Джохадзе вона виконала пісню"Красиво". Яскраві кадри з витуплення з'явилися на сторінці співачки в її Instagram.
Для участі в шоу Тіна вибрала чорну сукню від відомого грузинського дизайнера David Koma за 60 тисяч гривень.. Поряд додавав пікантності виріз на стегні і асиметричне пошиття. Квітка на ліфі прикрашали безліч страз. Свій образ Кароль доповнила туфлями човниками.
Нагадаємо, що Тіна Кароль насмішила українців, переробивши свій хіт
Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль порівняли з Лілією Ребрик, яка змінила зовнішність
Також Politeka писала, Тіна Кароль в різних образах грайливо покрутилася перед дзеркалом