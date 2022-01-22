Популярна виконавиця Тіна Кароль з'явилася на концерті в напівпрозорому вбранні і влаштувала запальні танці.

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль стала вести соціальні мережі набагато активніше, ніж раніше. Тепер артистка спілкується з фанатами, іноді показує свій будинок і кадри з гримерки. Любить також співачка показувати кращі моменти з концертів.

Нещодавно Кароль виступала перед безліччю фанатів і показала всю силу своїх танцювальних рухів разом з командою танцюристів. Для епатажного появи вибрала вона чорні штани і спеціальний костюм з імітацією корсета з сіточкою на талії.

Виконавиця не стала скромничати і крутилася перед об'єктивом, не приховуючи себе. Якщо рік тому Кароль воліла б з'явитися в простій сукні з вирізами, то тепер вона з легкістю змінює досить дорогі наряди.

Раньше Кароль разом з співаком Анрі Джохадзе вона виконала пісню"Красиво". Яскраві кадри з витуплення з'явилися на сторінці співачки в її Instagram.

Для участі в шоу Тіна вибрала чорну сукню від відомого грузинського дизайнера David Koma за 60 тисяч гривень.. Поряд додавав пікантності виріз на стегні і асиметричне пошиття. Квітка на ліфі прикрашали безліч страз. Свій образ Кароль доповнила туфлями човниками.

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