Українська співачка Тіна Кароль привернула увагу серією нових знімків, на яких постала разом із ректором Київського національного університету культури і мистецтв Михайлом Поплавським.

Кадрами поділився у себе в Instagram 72-річний Поплавський, передає Politeka.net. На них ректор разом із 36-річною Кароль позують у різних університетських локаціях.

"Чарівна Тіна Кароль в Університеті культури 🤩 Радий нашій зустрічі ❤️", - йдеться в підписі.

Для походу в університет співачка вибрала теплі блакитні штани на спортивний манер, кремовий гольф і коротеньку курточку-дублянку.

Примітно, що Поплавський та Кароль обіймаються на кадрах. Тіна тримає ректора під руку.

Мета візиту співачки до університету не розкривається. Деякі припустили, що, можливо, скоро там з'явиться новий викладач.

"Дуже милі😍 😍"; "вона талановита❤️"; "це не просто вогонь 🔥 це бомба💣"; "Ви справжні українські❤️"; "добре виглядаєте! 😍"; "Напевно, майбутній викладач. Або просто на екскурсію прийшла", - пишуть в Мережі.

Зазначимо, Університет культури і мистецтв Поплавського не є альма-матер Кароль. Зірка закінчила Київське вище музичне училище ім. Глієра в 2004 році.

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