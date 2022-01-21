Кадрами поділився у себе в Instagram 72-річний Поплавський, передає Politeka.net. На них ректор разом із 36-річною Кароль позують у різних університетських локаціях.
"Чарівна Тіна Кароль в Університеті культури 🤩 Радий нашій зустрічі ❤️", - йдеться в підписі.
Для походу в університет співачка вибрала теплі блакитні штани на спортивний манер, кремовий гольф і коротеньку курточку-дублянку.
Примітно, що Поплавський та Кароль обіймаються на кадрах. Тіна тримає ректора під руку.
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Мета візиту співачки до університету не розкривається. Деякі припустили, що, можливо, скоро там з'явиться новий викладач.
"Дуже милі😍 😍"; "вона талановита❤️"; "це не просто вогонь 🔥 це бомба💣"; "Ви справжні українські❤️"; "добре виглядаєте! 😍"; "Напевно, майбутній викладач. Або просто на екскурсію прийшла", - пишуть в Мережі.
Зазначимо, Університет культури і мистецтв Поплавського не є альма-матер Кароль. Зірка закінчила Київське вище музичне училище ім. Глієра в 2004 році.
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