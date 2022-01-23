Відбулася презентація чергового сезону вокального шоу "Голос країни" з оновленим суддівським складом - залишилася Надя Дорофєєва, повернулися Потап і Святослав Вакарчук, а також до них приєдналася нова суддя — Оля Полякова.

Яскравими кадрами з презентації шоу поділилися на офіційній сторінці "Голосу країни" в Instagram, передає Politeka.net. Прем'єра проекту відбудеться в неділю, 23 січня, на телеканалі 1+1.

"Гарних фото багато не буває. А тим більше з презентації наймасштабнішого вокального проекту країни 🔥 Гортай карусель, зібрали найемоційніші фотографії вчорашнього вечора 😍", - йдеться в підписі.

Примітно, що на заголовному знімку постали ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов і Дорофєєва. Шоумену вдалося розсмішити співачку. Правда, що саме він їй сказав, Надя вже і не згадає, але момент вийшов шикарний.

"@gorbunovyuriy що ж ти мені там таке сказав?)))", - прокоментувала Дорофєєва.

Інші користувачі також приєдналися до обговорення. Багато хто досі засмучується через те, що з проекту пішла Тіна Кароль.

"Ні, Тіна найкраща❤️"

"Чекаю з нетерпінням❤️🙌 😍"

"Презентація🔥🔥🔥. Шкода, подивитися не вдалося, але все одно бажаю цьому шоу продовжуватися і розкривати нові таланти, а не те, що, наприклад, Салем на Голос прийшов і у фінал відразу (тупо за сценарієм)! Тут все може бути, так що з 11 сезону потрібно бути напоготові, а то знову який-небудь сценарій влаштують!"

"Надя кращий тренер🔥"

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