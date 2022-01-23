Яскравими кадрами з презентації шоу поділилися на офіційній сторінці "Голосу країни" в Instagram, передає Politeka.net. Прем'єра проекту відбудеться в неділю, 23 січня, на телеканалі 1+1.
"Гарних фото багато не буває. А тим більше з презентації наймасштабнішого вокального проекту країни 🔥 Гортай карусель, зібрали найемоційніші фотографії вчорашнього вечора 😍", - йдеться в підписі.
Примітно, що на заголовному знімку постали ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов і Дорофєєва. Шоумену вдалося розсмішити співачку. Правда, що саме він їй сказав, Надя вже і не згадає, але момент вийшов шикарний.
"@gorbunovyuriy що ж ти мені там таке сказав?)))", - прокоментувала Дорофєєва.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Виліт учасника у першому випуску "Майстер Шеф. Битва сезонів" розбурхав українців: "Шкода, що пішов так рано"
"Шкодували і не повідомляли": з'ясувалися кричущі подробиці трагедії з 11-річним Максимом
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська обрізала волосся і показала нову себе: "Коли, якщо не зараз?"
Переможниця "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук виплеснула накипіле: "Бидло неотесане"
Інші користувачі також приєдналися до обговорення. Багато хто досі засмучується через те, що з проекту пішла Тіна Кароль.
"Ні, Тіна найкраща❤️"
"Чекаю з нетерпінням❤️🙌 😍"
"Презентація🔥🔥🔥. Шкода, подивитися не вдалося, але все одно бажаю цьому шоу продовжуватися і розкривати нові таланти, а не те, що, наприклад, Салем на Голос прийшов і у фінал відразу (тупо за сценарієм)! Тут все може бути, так що з 11 сезону потрібно бути напоготові, а то знову який-небудь сценарій влаштують!"
"Надя кращий тренер🔥"
Нагадаємо, Полякова не дасть занудьгувати на "Голосі країни", Вакарчук не оцінив: "менше мішури, а більше музики"
Як Politeka писала, Осадча з Дорофєєвою вразили образами на старті нового сезону" Голос країни": фото
Також Politeka розповідала, кадри нового "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою з'явилися в мережі: «у сезоні братимуть участь...»