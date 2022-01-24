Известная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер вышла на связь после пластической операции по увеличению груди и рассказала поклонникам о своих впечатлениях.

Как сообщает Politeka.net, 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, которая снялась в сериале "Школа" и комедиях "Скажене весілля" и "Любовь и блогеры", в своем Instagram показала себя после пластической операции по увеличению груди и рассказала о впечатлениях.

По словам Тринчер, когда она только увидела результат, то сильно расстроилась, ведь ей не понравилась форма груди.

Но врачи ей объяснили, что это вполне нормально и со временем все станет на свои места. Дело в том, что коже нужно растянуться до размеров имплантов.

Также певица призналась, что пожалела, что выбрала имплант 3,15 мл.

"Ну, в общем, я сделала, кто не знает, 3,15 мл анатомический имплант. Вид - капля. Я пожалела, что я сделала 3,15, реально. Не поверите, но я пожалела, что не сделала больше. Спокойно можно было делать больше, ведь у меня бедра большие. Хотя бы 3,50. Смотрелось бы просто вишенка, идеально", - призналась Анна Тринчер.

Ранее Politeka сообщала, что Анна Тринчер оказалась в ванной со змеями, кадры не для слабонервных: "Хотите до инфаркта довести".

Напомним, что Анна Тринчер раскрыла цену своей пластической операции и похвасталась результатом: "Первый раз показываю".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер, которая перенесла операцию, решилась показать, как выглядела в школе: "Получала тонну хейта...".