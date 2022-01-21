У Анни Тринчер аудиторія в кілька мільйонів в Instagram і Тік Ток, пише Politeka.net. Зірка багато розповідає про своє життя в соцмережах, і підіймає перегляди шляхом інтригуючих записів і скандальних витівок.
Нещодавно артистка розповіла, як перенесла операцію зі збільшення грудей, а цього разу вирішила прийняти виклик від свого нареченого Олександра Волошина, купувавшись у ванні зі зміями.
Про це співачка розповіла в сторіс, опублікувавши фото в мокрих шортах.
"Доброго ранку, блін... Я виконала перше завдання батла", - написала блогерка.
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В іншому сторі Анна Трінчер розкрила деякі деталі: "Вчора Саша мені дав перше завдання батла:"прийняти ванну з величезними зміями".
На відео дівчина кричала і навіть хотіла піти, щоб не проходити випробування.
"Ви мене реально хочете до інфаркту довести", - звернулася вона до нареченого.
У підсумку зірка таки сіла у ванну з водою, куди поклали змій.
Анна Трінчер нервувала, і видно, що сильно переживала, коли ті почали по ній повзати.
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