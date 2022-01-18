Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу"Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер показала, як виглядала до операції та пояснила, чому зважилася її зробити.

"У 8-9 класі у всіх моїх подруг вже почала з'являтися груди...Але не у мене. Мені обіцяли, що вона виросте в 15, потім в 17. І ось мені 20 і мене обдурили!", — поскаржитися Анна Трінчер.

"І кожен раз я отримувала тонну хейта у свою сторону...", — розповівши Анна Трінчер.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер зважилася на пластичну операцію по збільшенню грудей.

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