Настя Каменских на отдыхе рассмешила неловким видом во время танцев на пляже с приподнятой майкой.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских в отпуск отправилась вместе с мужем и близкой подругой, однако в Инстаграм начала показывать в основном кадры только с собой. Также в Тик-Ток певица показала довольно большое количество одинаковых кадров в купальниках.

Моменты с демонстрацией фигуры поклонники певицы оценили по-своему, многие даже раскритиковали Настю за излишнюю дерзость. В белой приподнятой майке и купальнике с пайетками певица покрасовалась перед объективом, показывая формы.

Именно ее неловкие танцы стали причиной для обсуждений в подобном виде:

«Одно и то же; а почему футболка поднятая?; ну кому это надо?; а смысл показывать это? ; То есть автор думает что это привлечёт зрителей?🤨; родителям это не понравится😁; забыла снять😏; 🤟😌Самые крутые😌🤟; когда упал актив😂😂; взрослая тетя😳; Настенька красавица💯💯💯🌹🌹🌹; чем хвастаешься?; От тебя не ожидала но спасибо за детство💗💞» - пишут в сети.

Также Настя поделилась новыми снимками, которые успела сделать в последние деньки отдыха. В подписи к снимку она с грустью сообщила, что ей отпуска всегда мало.

Напомним, Каменских в белом купальнике заподозрили в беременности.

Как Politeka писала, Каменских в крошечном купальнике пустилась в пляс на пляже, кадры.

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