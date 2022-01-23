Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинский ведущий Григорий Решетник, который вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, похвастался престижной наградой и показал кадры с церемонии награждения.
Решетник получил звание «Лучший ведущий Украины».
«Ваш Гриша», - коротко подписал видео шоумен.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Оборвалась жизнь актера из "Мушкетеров" и легенды советского кино: "Теперь будет играть на небесах"
Тарапата засек финалиста "Холостячки" под подъездом Огневич, выяснилось неожиданное: "Сижу в машине..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская обрезала волосы и показала новую себя: "Когда, если не сейчас?"
Пользователи сети в восторге. Они поздравляют Григория Решетника с наградой, и считают, что она вполне заслуженная.
«Ух ты❣️ класс 👏Поздравляю тебя с ЗАСЛУЖЕННОЙ наградой»,
" Молодец,ты супер😍😍😍",
" Да, это действительно лучший ведущий!",
"Гриша лучший🔥🔥🔥
Заслуженная награда", - пишут в сети.
Напомним, что Григорий Решетник показал всем, что случилось с участниками "Холостячки" после финала
Еще Politeka сообщала , что жена ведущего "Холостяка" Решетника покорила видом в коротком платье: "Как же теперь Полякова...".
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник в кругу родственников сделал неожиданное признание