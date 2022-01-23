Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм украинский ведущий Григорий Решетник, который вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, похвастался престижной наградой и показал кадры с церемонии награждения.

Решетник получил звание «Лучший ведущий Украины».

«Ваш Гриша», - коротко подписал видео шоумен.

Пользователи сети в восторге. Они поздравляют Григория Решетника с наградой, и считают, что она вполне заслуженная.

«Ух ты❣️ класс 👏Поздравляю тебя с ЗАСЛУЖЕННОЙ наградой»,

" Молодец,ты супер😍😍😍",

" Да, это действительно лучший ведущий!",

"Гриша лучший🔥🔥🔥

Заслуженная награда", - пишут в сети.

Напомним, что Григорий Решетник показал всем, что случилось с участниками "Холостячки" после финала

Еще Politeka сообщала , что жена ведущего "Холостяка" Решетника покорила видом в коротком платье: "Как же теперь Полякова...".

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