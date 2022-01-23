Шоумен і екс-редактор чоловічого глянцю Микита Добринін, герой 9 сезону шоу "Холостяк", зараз відпочиває разом із дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином на екзотичному курорті.

34-річний Добринін, незважаючи на відпустку, знаходить час, щоб поспілкуватися з підписниками й показати їм свіженькі фото, що здатні викликати заздрість. Так, у своєму мікроблозі в Instagram Микита опублікував новий знімок, на якому позував на тлі смарагдових джунглів і дерев'яних котеджів, передає Politeka.net.

Екс-"Холостяк" був у чорній футболці, блакитних шортах і шльопанцях-в'єтнамках.

Добринін придумав розвагу шанувальникам, що залишилися в похмурій Україні.

"Назви свій знак зодіаку, не називаючи свій знак зодіаку😮 😀", - запропонував він пограти.

І користувачі тут же відгукнулися:

"Вже не Водолій, але ще не овен😂"; "Схожі як дві краплі води"; "Ваш син😂"; "прямолінійність і справедливість 🔥"; "Не можу жити без води"; "Вогняний впертюх😄"; "Пов'язано з водою, не риба 😂"; "Завжди на своїй хвилі 😍".

Раньше Добринін ділився серією кадрів з курорту та своїми першими враженнями.

"Після того, як ми приземлилися на Сейшелах, у нас почалося нове маленьке життя. Просто проживаємо новий досвід подорожі з Левом, якому 6 місяців і ось-ось перші зуби... Нові люди і офігенна краса навколо, яку хочеться передавати вам щомиті", - писав Микита.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна влаштувала провокаційну зйомку, залишившись тільки в капелюшку: "Кадр з кіно"

А ще Politeka повідомляла, дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про "втечу" на прогулянку з чоловіком від маленького сина: "багато іржали"

Також Politeka писала, екс-"Холостяк" Добринін зворушив кадром з піврічним сином: "спасибі Богу і дружині"