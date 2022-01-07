Дружина "Холостяка" Микити Добриніна нерідко спілкується з фанатами і відповідає на різні питання і дивує розповідями про незручні випадки зі своїх буднів.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова стала популярним блогером після "Холостяка" і вийшла заміж за головного героя проекту. Причому про їхнє знайомство вона згадувати не любить, підкреслюючи, що шоу нібито в далекому минулому.

Вона з Микитою Добринином також виховує маленького сина, якого назвали Левом. Причому про сварка або якісь конфлікти дівчина в мережі не говорить, акцентуючи увагу на інших речах. Нерідко це дивує аудиторію, адже Квіткова заявляє, що показує в Instagram тільки реальне життя.

Даша також відповідає на питання фанатів, іноді не обходиться без тем про розлучення:

"Вийти заміж і думати про розлучення-нерозумно. Якщо в сім'ї є любов і дві людини, готові працювати над своїми відносинами. Зруйнувати сім'ю-найлегше, а вирішувати проблеми важко.

Не тримайтеся за чоловіка, якщо він хоче піти. Не потрібно мстити йому, шукати проблему в собі або замикатися. Жінка джерело-або світла, або темряви. Або вона стане руйнувати, або стане миротворцем. Тому займіться своїм внутрішнім станом, подумайте, що ви транслюєте через себе, свої емоції, слова і дії. Але якщо в родині більше немає любові, то краще не мучити себе».

Нещодавно Даша зробила пластику носа і виправила те, що їй не подобалося, після чого вирішила поговорити з фанатами. Дівчина запропонувала їм розпитати про життя, або про цікавлять шанувальників темах. Причому багатьох цікавило питання про тату Квіткової у вусі.

«У мене татуювання у вушку-тюльпани. Дуже незвичайне місце, особливе я б навіть сказала. Мені подобається, що це дуже рідкісне місце для тату. Не всі майстри навіть беруться робити таке".

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