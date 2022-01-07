Як передає Politeka.net, Даша Квіткова поділилася сімейними фото з чоловіком Микитою Добриніним і їх маленьким сином на своїй станиці в Instagram.

"З Різдвом Христовим🎄 нехай у вашій душі буде завжди світло«, - написала переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк".

Знімки, на яких Даша Квіткова відображена з Микитою Добриніним і сином Левом, який з'явився на світ влітку 2021 року, викликали ажіотаж в мережі.

"Які красиві", "ви така красива сім'я😍 З Різдвом", "З Різдвом Христовим Дашуля, тебе і твою сім'ю", "З Різдвом! Синок схожий на маму", "з Різдвом, ви дуже красива сім'я", "яка лапуля 😍 😍 😍 мама-тато, вибачте, ви теж нічого, але синочок вас перевершив", "з Різдвом! Ви прекрасні і світитеся від щастя", "який стильний малюк", - пишуть в коментарях.

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