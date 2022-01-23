Украинская исполнительница, блогер и актриса Анна Тринчер, которая решилась на пластическую операцию и увеличила грудь, пожаловалась на плохое самочувствие.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 20-летняя популярная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, которая снялась в комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры" вместе с Ольгой Сумской, Назаром Заднепровским и другими актерами, показала себя после пластической операции по увеличению груди.

По словам Тринчер, она вставила 3,15 мл имплантов каплевидной формы, но пожалела об этом, ведь можно было и больше.

Сейчас блогер проходит реабилитацию. Своим поклонникам Анна Тринчер призналась, что операция ей обошлась в 6 тысяч долларов.

Также героиня комедии "Любовь и блогеры" рассказала фанатам, что у нее поднялась температура до 37,5 градусов, поэтому она будет делать тест на коронавирус.

"Завтра сдаем тест на 👑😭 ", - рассказала Анна Тринчер.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий Слава Демин подловил Сумскую в нелепом образе на светском мероприятии: "Оль батьковна...".

Напомним, что "Любовь и блогеры": Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож.

Также Politeka писала, что Анна Тринчер после пластики призналась, собирается ли вообще рожать: "Такой бред".