Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 20-летняя популярная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, которая снялась в комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры" вместе с Ольгой Сумской, Назаром Заднепровским и другими актерами, показала себя после пластической операции по увеличению груди.
По словам Тринчер, она вставила 3,15 мл имплантов каплевидной формы, но пожалела об этом, ведь можно было и больше.
Сейчас блогер проходит реабилитацию. Своим поклонникам Анна Тринчер призналась, что операция ей обошлась в 6 тысяч долларов.
Также героиня комедии "Любовь и блогеры" рассказала фанатам, что у нее поднялась температура до 37,5 градусов, поэтому она будет делать тест на коронавирус.
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"Завтра сдаем тест на 👑😭 ", - рассказала Анна Тринчер.
Ранее Politeka сообщала, что ведущий Слава Демин подловил Сумскую в нелепом образе на светском мероприятии: "Оль батьковна...".
Напомним, что "Любовь и блогеры": Остапчук очаровал редким снимком с мамой, на которую очень похож.
Также Politeka писала, что Анна Тринчер после пластики призналась, собирается ли вообще рожать: "Такой бред".