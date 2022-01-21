Відомий український ведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", показав свою маму на прем'єрі "Любов і блогери".

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим українським телеведучим. Він веде популярні шоу "Маска" і "Співають всі". Також, нещодавно випустив фільм "Любов і блогери". Варто відзначити, що після першого розлучення він незабаром одружився на Христині Гірняк.

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук засвітився зі своєю мамою Інною на прем'єрі фільму "Любов і блогери". Він також зазначив, що його мама придумала назву для цього фільму.

"Це моя мама. Він прийшов на сеанс і трохи як автор. Мама придумала назву"любов і блогери".", — розповів Володимир Остапчук.

Нагадаємо, фільм "Любов і блогери" є новою українською комедією. Він є дітищем Володимира Остапчука. Також у фільмі зіграла роль його друга дружина Христина Гірняк.

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