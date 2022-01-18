Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", з'явилася, обійнявшись з продюсером проекту Володимиром Завадюком, який зробив про зірок особисте визнання.

Вже п'ять років Катерина Кухар знаходиться у складі журі шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Продюсером проєкту є Володимир Завадюк.

18 січня прима-балерина відзначила 40-річчя, з яким її й привітав продюсер. Останній розмістив знімок, на якому позує обійнявшись з популярною артисткою. Завадюк вирішив зізнатися, якою насправді вважає артистку.

"Я знаю тебе найдобрішою, теплою, рідною, та, яка розуміє. Люблю шалено і завжди підтримаю. З Днем народження, для мене ти частина сім'ї", - написав продюсер.

Зазначимо, колишній star-продюсер шоу "Танці з зірками" Майя Двалішвілі в інтерв'ю на YouTube-каналі Agasi розповіла про те, як Катерина Кухар з'явилася в проєкті.

За словами екс-співробітниці, прима-балерину привів саме її відділ, артистку зробили "темною конячкою". Двалішвілі згадала, що як тільки Катерина Кухар прийшла на зустріч, всі відразу зрозуміли - саме вона потрібна шоу, а компанію їй склали Влад Яма і Діма Монатік.

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