Как пишет Politeka.net, Маша - 18-летняя дочь Елены Кравец, которая с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Маша занимается танцами, а недавно начала активно вести свой блог в социальной сети Инстаграм. Там девушка показывает, как умеет двигаться, а также кадры из личной жизни. Недавно дочь Кравец призналась, что у нее проблемы со зрением и теперь она носит очки. А на новых сторис Маша заинтриговала фанатов вечером.

"Сегодня намечается очень красивый вечер! Рекомендую следить за историями", - написала Маша и добавила свою фотографию в полумраке.

А на втором сторис Маша уже была в вечернем образе. Девушка надела кофточку с вырезом, а также кожаные штаны. Волосы дочь Кравец оставила распущенными, а образ дополнила эффектным мейкапом.

Напомним, 18-летняя дочь Елены Кравец потерпела провал рядом с моложавой мамой

А еще Politeka писала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" засветилась со звездной мамой на светском мероприятии

Также Politeka сообщала, что Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно