Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 31-летняя фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая в паре с Дмитрием Дикусаром заняла второе место на шоу "Танці з зірками", часто делится личными фотографиями и рассказывает о своем дне.

На этот раз Ольга Харлан показала забинтованные пальцы и рассказала, что за пять минут успела дважды травмироваться из-за своего характера.

"Рубрика: "Узнай Олю поближе". Рассказываю ... Я очень упертый и не очень умный человек. Результат этому: два порезанных пальца одним и тем же ножом с интервалом 5 минут", - сказала Ольга Харлан сидя за рулем своего автомобиля.

Как видим, вице-чемпионка "Танців з зірками" восприняла эту ситуацию с юмором.

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"Ну поржать с этого просто необходимо", - сказала Ольга.

Ранее Politeka сообщала, что "Извини, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками".

Напомним, что Харлан после "Танців з зірками" показала, как наслаждается жизнью: "Бокальчик надо добавить".

Также Politeka писала, что "Склеивала свои пальцы": Харлан раскрыла неожиданные тайны закулисья Танців з зірками.