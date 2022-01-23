Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 31-летняя фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая в паре с Дмитрием Дикусаром заняла второе место на шоу "Танці з зірками", часто делится личными фотографиями и рассказывает о своем дне.
На этот раз Ольга Харлан показала забинтованные пальцы и рассказала, что за пять минут успела дважды травмироваться из-за своего характера.
"Рубрика: "Узнай Олю поближе". Рассказываю ... Я очень упертый и не очень умный человек. Результат этому: два порезанных пальца одним и тем же ножом с интервалом 5 минут", - сказала Ольга Харлан сидя за рулем своего автомобиля.
Как видим, вице-чемпионка "Танців з зірками" восприняла эту ситуацию с юмором.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
"Прощай, друг!": остановилось сердце известного украинца-патриота, подробности трагедии
Самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида»
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук ошарашила кадрами из бедной африканской деревни: "Это их выбор"
Победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук выплеснула накипевшее: "Быдло неотесанное"
"Ну поржать с этого просто необходимо", - сказала Ольга.
Ранее Politeka сообщала, что "Извини, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками".
Напомним, что Харлан после "Танців з зірками" показала, как наслаждается жизнью: "Бокальчик надо добавить".
Также Politeka писала, что "Склеивала свои пальцы": Харлан раскрыла неожиданные тайны закулисья Танців з зірками.