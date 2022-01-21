Екс-учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан приступила до активних тренувань після шоу і свят, про що розповідає в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, українська спортсменка Ольга Харлан, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Дмитром Дікусаром, активно продовжує займатися собою, багато тренується і тепер також веде соціальні мережі. В Instagram Ольга нерідко показує результати своїх тренувань.

"Трошки пропрацювала горіх, як бачите" - пише Харлан під кадрами із залу, де зазвичай тренується. До слова, для своїх занять Ольга вибирає Тихе місце, займається регулярно і тримає себе у відмінній формі, щоб н розслаблятися.

Причому раніше вона отримала не одну травму на танцювальному шоу і розповідала, що іноді певні номери давалися їй особливо важко через це.

Також раніше спортсменка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Харлан згадала, як пройшов Шостий ефір шоу "Танці з зірками".

"Знаю, знаю ... 🙄минула неділя була без поста про танці. Я вирішила влаштувати собі неділю вихідний від танців. Те що я не могла собі дозволити під час проекту. Отже, у нас проходить 6 ефір. І як пам'ятаєте, він був дуже емоційним для нашої пари. Травми, фехтування в номері, поява моєї сестри, зона ризику... все і відразу" ділиться думками звезад.

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