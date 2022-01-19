Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка Ольга Харлан, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Дмитром Дікусаром та зайняла друге місце, у своєму Instagram чесно розповіла про труднощі на шоу та розкрила цікаві деталі.

Так, Харлан розповіла, що на "Танцях з зірками" у неї був найкращий фехтувальний костюм і вона вперше танцювала на каблуках. До того ж, такий же костюм стилісти пошили її сестрі Тані, яка танцювала разом з Харлан та Дікусаром на одному із вечорів.

Ольга також розповіла, що прямо перед виходом на сцену травмувала ногу. Справа в тому, що вони з Дікусаром вирішили ще раз повторити танець і вона невдало стрибнула з підтримки.

"Так вийшло, що я невдало стрибнула з підтримки і дуже сильно вдарила ногу. Маааленький плюс був у тому, що я її хоча б не підвернула, що і сталося з Дмитром Дікусаром за два дні до ефіру. У Дімки там було зовсім погано з ногою. Вибач, Дім, але вже можна розповідати) у нього був набряк і зовсім погано наступав на ногу", - розповіла Ольга Харлан.

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