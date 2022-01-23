Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который недавно похвастался маникюром с наклейками, решил резко ответить своим хейтерам и поделился новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский теле- и радиоведущий, друг певицы Тины Кароль Слава Демин, который ведет шоу на YouTube "Слава+", похвастался новым маникюром. Телеведущий решил идти в ногу со временем и сделал минималистичный и немного неприличный маникюр: на среднем и мизинном пальце были наклеены наклейки.

К тому же, на эксперимент решился и сын ведущего Влад.

Надо сказать, что не все восприняли идею Демина положительно, но Слава решил резко и с юмором ответить на хейт. Он опубликовал фотографию из уборной.

"После некоторых комментариев в личку после прошлых сторис, надо пойти сбросить груз хейта", - написал Слава Демин.

Ранее Politeka сообщала, что любимец Тины Кароль Демин похвастался неприличным маникюром: "Надо быть в тренде".

Напомним, что Анна Тринчер впервые после пластики вышла в люди, Слава Демин все показал: "Теперь все можно...".

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