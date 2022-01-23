Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский теле- и радиоведущий, друг певицы Тины Кароль Слава Демин, который ведет шоу на YouTube "Слава+", похвастался новым маникюром. Телеведущий решил идти в ногу со временем и сделал минималистичный и немного неприличный маникюр: на среднем и мизинном пальце были наклеены наклейки.
К тому же, на эксперимент решился и сын ведущего Влад.
Надо сказать, что не все восприняли идею Демина положительно, но Слава решил резко и с юмором ответить на хейт. Он опубликовал фотографию из уборной.
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"После некоторых комментариев в личку после прошлых сторис, надо пойти сбросить груз хейта", - написал Слава Демин.
Ранее Politeka сообщала, что любимец Тины Кароль Демин похвастался неприличным маникюром: "Надо быть в тренде".
Напомним, что Анна Тринчер впервые после пластики вышла в люди, Слава Демин все показал: "Теперь все можно...".
Также Politeka писала, что известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского: как ее зовут и кто она.