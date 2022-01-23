Як відомо, ведучий "Маски" Володимир Остапчук будує будинок в елітному селищі під Києвом і готується переїхати туди разом зі своєю новою дружиною Христиною Горняк.

У нових "сторіз" у себе в Instagram Остапчуки поділилися кадрами недільного ранку в котеджному селищі "Золоче", передає Politeka.net. Напередодні парочка весело провела час у своїх майбутніх сусідів, що додому довелося їхати на таксі. Тепер же вони повернулися за своєю машиною.

"Друзі, всім доброго ранку, неділя! Ранок у нас починається з 12-ти... ми приїхали з Христиною в Золоче, де ми будуємо будинок. Вчора ми були на класній вечірці - нас запрошували наші майбутні сусіди, хороші знайомі. Ми тут залишили машину, зараз заберемо, може, поїдемо подивимося на будиночок...", - розповів Остапчук.

Дружина Володимира теж залишилася в захваті від компанії і атмосфери в цілому: "Вчора був такий класний вечір, що навіть сторіз не знімали. Але все-таки моя улюблена пісня проскочила!".

Христина репостнула кадри зі своєю майбутньою сусідкою, коли вони співали за столом.

"Шикарний вечір. Було так круто❤️сподіваюся, скоро будемо так у нас збиратися!", - йдеться в підписі.

Додамо, двоповерховий котедж Остапчуків площею 170 квадратів ще знаходиться на стадії будівництва - вже встановлені панорамні вікна, але всередині і зовні будинок поки не оброблений.

На першому поверсі будинку буде гардероб, кабінет Остапчука, велика кімната з диванами і кухня, на другому поверсі розташуються дві дитячі кімнати, велика і світла спальня з панорамними вікнами, ванна і ще один гардероб.

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