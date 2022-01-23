Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним українським телеведучим і зіркою проектів "Маска" і "Співають всі". У 2020 році артист одружився на красуні Христині Гірник і зараз парочка активно займається будівництвом особняка під Києвом. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Володимир Остапчук був у шортах і футболці. Зірка перебував у спортзалі, де проводить тренування з канатами.

"Руки, руки, руки, вище трохи піднімай. Спину тримай рівніше. Спину рівніше, давай, давай... Мені завжди подобалося, коли я кажу 15 секунд що робити, а Вова тупо взагалі нічого не змінює. Просто як робив, так і робить", - сказав тренер.

Після цього Володимир розповів про класний день, який буде.

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"Хлопців, Привіт, всім гарної суботи. Я нагадую, що триває наш по наших містах і кінотеатрах для того, щоб зустрітися з вами, зробити селфі, і поспілкуватися, і подивитися класну комедію...",- сказав Володимир.

"Сьогодні буде офігенний день", - додав Остапчук.

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