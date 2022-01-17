Відомий актор, народний артист України Олексій Горбунов жорстко пропісочив дітище Володимира Остапчука комедію "Любов і блогери", в якій знялися Анна Трінчер і Ольга Сумська.

Так, 60-річний Горбунов записав звернення до зірок, яке опублікував у своєму мікроблозі в Instagram. Народний артист висловив все, що думає про нову українську комедію "Любов і блогери". Слів при цьому не підбирав.

"Хто за цю х... відповідати буде? Коли відповідальність включиться? Блогерам раджу подивитися "Свінгери" та "Свінгери 2". Я думаю, що це приблизно такої ж якості кіно і такої ж якості акторське виконання. Викличте мене на бесіду! Я розповім вам, що таке любов, блогери, артисти, б...! І що вони повинні в кадрі робити", - заявив він.

Зазначимо, режисером "Любові і блогерів" виступив Дмитро Голумбевський, а продюсером шоумен - Володимир Остапчук. Для участі в проекті запросили провідних вітчизняних блогерів Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхім, Настю Єлісєєву, Анну Трінчер, Вікторію Маре та інших. Сценарист фільму Олексій Приходько розповів, що від затії до виходу фільму на екрани пройшов всього рік.

Публіка в більшості своїй підтримала Горбунова, погодившись з ним щодо якості нового українського фільму. Однак, знайшлися й ті, хто став на захист акторів.

"Думаю, що це буде гірше за "Свінгерів"

"Акторська гра на рівні шкільної сценки"

"Блін, хто їм бабки дає на це..."

"Немає слів, все по ділу було сказано 🙌"

"100%! Ще одну ср*ь зняли, за яку соромно️️"

"Агонь. Так їм. 🔥🔥🔥"

"Правильно Олексій, таких блогерів треба гнати в шию!"

"Чого такий злий, просто допоможи хлопцям!"

"Я вас дуже поважаю як актора, проте чи правильно судити фільм, не подивившись його? Як я розумію, він ще не вийшов у кіно. Хлопці роблять за свої гроші... не за податки... ну і нехай роблять 😂"

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