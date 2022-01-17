Світлана Лобода, яка не так давно повернулася в Україну після довгих років роботи в Росії, поділилася своїми планами на найближче майбутнє.

Як пише Politeka.net, відома співачка опублікувала новий пост у своєму Instagram. В ньому Лобода обрадувала шанувальників новиною про випуск режисерської версії її концерту «SUPERSTARShow».

"Такий гарний концерт, я так сильно його люблю. Таке щастя, що тепер він є в доступі і його можна переглядати нескінченно", - написала знаменитість.

Крім того, Лобода повідомила, що зараз впритул зайнялася підготовкою до прем'єри свого нового концертного шоу. Співачка представить його вже в наступному місяці в Мінську.

"Я вже у всю готуюся до прем'єри свого Нового Концертного Шоу "Час Lo", перший концерт якого відбудеться 12 лютого в Мінськ Арена", - повідомила Лобода.

У пості вона поділилася кадрами зі свого попереднього концерту. Шанувальники тут же відреагували:

"Пам'ятаємо які випробували мурашки, коли весь зал оповитий був багатотисячними вогнями!", "Слів немає! Ось сиджу, працюючи на удаленке...і кайфую...мурашки по тілу", "це було незабутньо", "команді операторів окремі сердечка", "це дуже красиво", - пишуть люди.

Відзначимо, що до цього Лобода довгі роки виступала в Росії, проте в кінці минулого року співачка повернулася в Україну і незабаром отримала премію «Музична платформа». Це рішення обурило багатьох українців.

Нагадаємо, Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо.

Як повідомляла Politeka, мама Світлани Лободи засвітила кадри спільного відпочинку.

Також Politeka писала, що Лобода в крихітному купальнику розляглася перед камерою, викликавши гнів.