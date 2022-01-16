Як повідомляє Politeka.net, 63-річна мама співачки Світлани Лободи Наталія Василівна поділилася кадрами відпочинку з донькою в своєму Instagram.
"Люблю відпочивати зі своїми дівчатами», - написала вона.
На знімку Наталія Василівна позувала разом зі Світланою.
Користувачі Мережі коментують фото і бажають артистці разом з мамою добре відпочити.
"Красиві", "гарного відпочинку Вам", "гарного відпочинку", "які ви променисті! Залиште вогонь в очах назавжди-це дуже красиво!❤",- пишуть в коментарях.
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Як відомо, Світлана Лобода подарувала мамі двох онучок-Євангеліну і Тільду. Батьком Євангеліни є колишній цивільний чоловік Лободи, танцюрист Андрій Цар. Пара розлучилася незабаром після народження дочки, але зберегла теплі стосунки.
Що стосується батька Тільди, то його ім'я Світлана не розсекречує. За однією з версій, батько Тільди - фронтмен німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.
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