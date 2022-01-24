Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей из Украины и участницей группы "ВИА Гра". Звезда сейчас замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому родила дочь Софию. У звезды также есть сын от первого брака с Андреем Джеджулой - Даниэль. А недавно звезда отправилась на отдых в столицу ОАЭ - Дубай. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис артистка показала, как проводит время в Дубае. На первом фото Санта показала вид из окна - на фото был ночной город с огромным небоскребом. А на втором фото уже появилась и сама Санта. Звезда для снимка надела приталенное черное платье и пиджак, а образ дополнила стильной сумочкой. Димопулос стояла у окна с видом на ночной город.
Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных инструментов для взаимодействия нет.
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Напомним, загорелая Санта Димопулос в эффектном платье похвасталась отдыхом в Дубае
Также Politeka сообщала, что Димопулос застала своего мужа-бизнесмена врасплох во время отдыха в ОАЭ
А еще Politeka писала, что Димопулос продемонстрировала, как проводит время с детьми и мужем-бизнесменом в Дубае