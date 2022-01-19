Украинская певица, экс-ВИА Гра Санта Димопулос, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками", показала, как наслаждается отдыхом в ОАЭ.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала несколько ярких кадров, похваставшись роскошным отдыхом. Певица показала, что они с семьей посетили самое известное колесо обозрения в мире. Артистка продемонстрировала, какой прекрасный вид открывается на город.

«Наконец-то мы посетили самое высокое в мире колесо обозрения», - подписала видео звезда.

Также она похвасталась своим эффектным нарядом и загорелой кожей. От природы смуглая Санта стала еще темнее, превратившись в настоящую мулатку. Летний сарафан подчеркнул точеную фигурку звезды.

Отметим, что на отдых певица отправилась со своим мужем-бизнесменом и их маленькой дочкой, которая растет копией отца.

Как известно, у Санты Димопулос есть сын от предыдущих отношений с известным телеведущим Андреем Джеджулой. Мальчик живет с певицей.

Напомним, что Димопулос в купальнике показала, как веселится с дочкой: фото.

Как сообщала Politeka, Димопулос застала своего богатого мужа врасплох во время отдыха: «Что ты прячешься?».

Также Politeka писала, что Димопулос показала редкое фото с мамой: "Я офигенная".