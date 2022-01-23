Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины, рассказала историю о том, как у нее появилась уникальная собака.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Камалии появилось видео, на котором она играла с огромным белым псом. Певица была на заснеженной улице в своем дворе.

«Этот королевский дог родился альбиносом и глухим. Его хотели усыпить. Но я узнала о нем и рискнула забрать себе. Как же быстро летит время! Тогда ему было 2 месяца, а сегодня уже 6 лет», - поделилась трогательной историей Камалия.

Стоит отметить, что у певицы есть и другие собаки, которые живут во дворе ее роскошного особняка. На видео засветилась еще одна большая черная собака. Однажды она рассказывала, что ее собаки принимали участие в выставке, где они заняли призовые места. Речь шла о двух щенках, которых певица завела менее года назад.

Кроме этого, артистка увлекается конным спортом, поэтому у нее также есть лошадь.

Напомним, что Камалия не может отойти от болезни, что произошло: «Ужасно…».

Как сообщала Politeka, Камалия записала видео из больницы, поставлен диагноз: «Не лучше ковида».

Также Politeka писала, что Камалия из-за болезни перенесла неприятную процедуру.