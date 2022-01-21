Українська співачка Камалія, яку прозвали найбагатшою артисткою України, змонтувала кліп під свою пісню, використавши кадри з недавнього відпочинку.

Як передає Politeka.net, в Instagram 44-річна Камалія, яка днями злягла з високою температурою, поділилася атмосферним роликом. Співачка зібрала всі найяскравіші відео з відпочинку в Буковелі. Як відомо, артистка велика фанатка гірськолижних курортів, тому багато часу проводить в горах.

"Kamaliya - "Фаталіті". Катання на лижах по схилах Буковеля під пісню «Фаталіті», - підписала кліп зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.

"Ваша сім'я чудова", "Будьте щасливі Камалія! Дуже красива пісня, спасибі!", "Ви так добре співаєте українською! Більше, будь ласка", "красиве відео", "Ви шикарно катаєтеся на лижах! Молодці! Пісня дуже класна!",- пишуть користувачі Мережі.

Одна з прихильниць поцікавилася у співачки, як її самопочуття.

"Поки жахливо", - відповіла Камалія.

Нагадаємо, що Камалія показала, що творилося за лаштунками її нового кліпу: відео.

Як повідомляла Politeka, біда сталася у Камаліії, довелося викликати "швидку": подробиці.

Також Politeka писала, що Камалія в чорному міні дала спеку за кордоном: "Українська Бейонсе".