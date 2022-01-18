Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ані Лорак і батько її дочки Софії Мурат Налчаджиоглу восени 2021 року зробив пропозицію своїй коханій, з якою довгий час зустрічався до цього. Зараз пара насолоджується відпочинком в Африці, публікуючи яскраві фото і хвалячись райськими пейзажами.
На свіжих відео з відпустки Лілія вирішила засвітити свої вражаючі форми. Дівчина позувала в дуже мініатюрному купальнику, який нічого не приховував. Варто відзначити, що молодій красуні є, чим похвалитися. Вона володорка відмінної стрункої фігурки - тонкої талії, округлих стегон і пишного бюста. Але і Мурат Налчаджіоглу не відстає від своєї коханої. На відео парочка виглядала дуже щасливою і натхненною.
Додамо, що наречену бізнесмена часто порівнюють з Ані Лорак, оскільки у жінок дуже схожий типаж.
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Нагадаємо, що наречена Налчаджиоглу в рожевому купальнику похвалилася формами: Мурат в захваті.
А ще Politeka писала, що наречена Налчаджиоглу засвітила форми на пляжі: "Взагалі незрівнянна".
Також Politeka повідомляла, що Налчаджиоглу з матом напав на шанувальників: фото.