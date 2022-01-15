Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Навесні 2019-го року вона розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Муратом Налчаджіоглу після того, як вони майже 15 років жили разом. Як відомо, у них є дочка - Софія. Після розлучення, Мурат Налчаджиоглу проводить час зі своєю молодою невісткою - Лілією.

Так, цього разу колишній чоловік Ані Лорак опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Мурат Налчаджиоглу покотив зі своєю молодою нареченою на відпочинок в Танзанію. На кадрах Налчаджіоглу показав свою обраницю Лілію.

Молода наречена колишнього чоловіка Ані Лорак хвалилася формами в рожевому бікіні, показавши чоловікові танець. Мурат Налчаджиоглу залишився в захваті.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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