Як передає Politeka.net, екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зі своєю новою нареченою зараз відпочивають у Занзібарі. Кадрами відпочинку з коханим Лілія активно ділиться на своїй сторінці в Instagram.

У новому пості наречена екс-чоловіка Лорак відображена, стоячи на березі в ефектній сукні з глибоким декольте і вирізами на боках.

Дівчина Мурат Налчаджиоглу засипали компліментами.

» Вау зая🔥", "Красотулька яка",» взагалі Незрівнянна, все при вас, особливо Краса«,» мила«,» красуня", - писали в коментарях.

Нагадавши, Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій у вересні 2021 року. Цікаво, що обраницю бізнесмена часто порівнюють з його екс-дружиною, Ані Лорак. У неї така ж виточена фігура, темне волосся і виразні очі.

У листопаді Мурат Налчаджиоглу вже вирушив на відпочинок у Буковель разом з Лілією та своєю донькою Софією. Була там також і дочка лілії від попередніх відносин.

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