Тим часом 23-річна Іванка, яка на чотири роки старша за свого обранця, показала в "сторіз" в Instagram, чим вони займалися з малятком, передає Politeka.net. Дівчина не приховує, що сильно втомлюється з дитиною, але при цьому нічого не говорить, чи допомагає їй чоловік.

"Я просто зараз мрію про сон... я дві ночі взагалі не спала - мала спить тільки на руках і тільки тоді, коли я її гойдаю", - поскаржилася дружина Сасанчина.

Маленька Ліза (так назвали доньку батьки) любить, щоб її тримали на руках, і це майже за місяць порядком вимотало її маму.

"Постійно тримаю її на руках: вона спить у мене на руках, їсть на руках, памперс теж змінюється на руках. І я вже як овоч, як зомбі! Але це того варте, тому терпимо. Ще у нас коліки, і нам не допомагають ніякі краплі - вже все перепробували. Лікар каже, що це просто потрібно перемучати, пережити і перечекати", - поділилася Іванка.

Сасанчин у цей час знімався в програмі "Сніданок з 1+1", а напередодні брав участь у презентації 12-го сезону "Голосу країни", прем'єра якого відбудеться у неділю, 23 січня.

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