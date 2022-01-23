Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним українським співаком і солістом групи "Океан Ельзи". У 2022 році зірка вирішив повернутися в тренерське крісло шоу "Голос країни", де талановиті українці вражають своїм співом. Не забуває Вакарчук і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
У новій публікації Вакарчук з'явився на тлі символу" Голосу країни " - руці з мікрофоном. Артист для зйомок вибрав костюм, під яким виднілася футболка.
"Кожного разу, коли мене запитують, яка моя мета на Голосі країни, я кажу – зробити так, щоб стало більше хорошої української музики. Ось сьогодні і почнемо", - написав Вакарчук у публікації.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Найкращий", " у Вас це виходить! Щиро бажаю знайти справжніх музикантів, які, як Ви відчувають і створюють музику серцем! Ви найкращий!", "У вас це вийшло, як ні у кого іншого!".
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