Блогерша Даша Квиткова и ее муж Никита Добрынин, герой девятого сезона шоу "Холостяк", сейчас отдыхают на Сейшелах - с собой парочка взяла маленького сына, которому всего шесть месяцев.

23-летняя Квиткова и ее 34-летний возлюбленный столкнулись с проблемами в начале своего путешествия. Трудности возникли со здоровьем у мамы и малыша, а также бытовым обустройством отдыха с младенцем. Квиткова пожаловалась в своих "сториз" в Инстаграм на тяжелый перелет, морскую болезнь, которой она умудрилась переболеть несколько раз, и прорезающиеся зубы у сына, передает Politeka.net.

Насчет последнего момента родители даже обратились в детскую поликлинику, так как у ребенка четыре дня держалась температура свыше 38 градусов.

Даша каждый свой шаг описывает в соцсети, поэтому вполне логично, что тут же нашлись советчики, которым стало жалко ребенка.

"Читаю в комментариях: "Зачем ребенка подвергать таким испытаниям, он же еще маленький очень". Каким, б..., испытаниям, задаюсь я вопросом. Мы заставляем его зубы прорезаться?", - возмутилась жена Добрынина.

Девушка дала отпор хейтерам, очертив линию между своей семьей и остальным миром: "У меня есть 1% аудитории, которые невнимательные, и решают, что их комментарии очень уместны, мол, вот сейчас-то они и поставят меня на место?".

Квиткова добавила, что была готова к проблемам с зубками и взяла с собой целую аптечку.

"Просто я не ожидала, что это будет в первые дни... Погодите... Если у меня случилась три раза морская болезнь и конъюнктивит, то получается... что я себя тоже мучаю. Все логично тогда)", - огрызнулась жена экс-"Холостяка".

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