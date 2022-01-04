Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що недавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Двойной рай".
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала, як проходить репетиція постановки з відомими танцюристами. На репетиції засвітилися партнери Юлії Саніної та Lida Lee по "Танцях з зірками" - Дмитро Жук і Олексій Базела.
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"Прийшли нам емоджі від постановки. Чекаю вас на січневих концертах", - розповіла співачка.
Як відомо, Дмитро Жук є відомим українським хореографом, він вже давно співпрацює зі співачкою як танцюрист і викладач.
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