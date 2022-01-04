Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль показала кадри з репетиції з відомими танцюристами, які брали участь у шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що недавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Двойной рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала, як проходить репетиція постановки з відомими танцюристами. На репетиції засвітилися партнери Юлії Саніної та Lida Lee по "Танцях з зірками" - Дмитро Жук і Олексій Базела.

"У всьому чесно зізнайся...",- грає пісня Тіни Кароль на тлі.

"Прийшли нам емоджі від постановки. Чекаю вас на січневих концертах", - розповіла співачка.

Як відомо, Дмитро Жук є відомим українським хореографом, він вже давно співпрацює зі співачкою як танцюрист і викладач.

Раніше повідомлялося, Тіна Кароль похвалилася грандіозними успіхами сина, який не живе в Україні: "Потрапив у клас, де..."

Також, Тіна Кароль у сукні з вирізом зустріла Новий рік з сином-підлітком: "З глузду з'їхати, який він дорослий"

Politeka розповідала, Кароль пропалила поглядом Кошового, а Винник не встояв перед Поляковою: розкрито секрети новорічного кварталу