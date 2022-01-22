Співачка Юлія Саніна, яка є солісткою групи The Hardkiss, показала себе і розповіла про проблеми, які її наздогнали в 2022 році.

Як пише Politeka.net, співачка Юлія Саніна є успішною українською артисткою та солісткою гурту The Hardkiss. Артистка одружена з гітаристом групи Валерієм Бебко. Пара одружилася в 2011 році, але довго приховувала свої стосунки від громадськості. Не забуває Юлія і про Instagram, де ділиться творчістю групи і особистими кадрами.

На нових фото Саніна з'явилася крупним планом, показуючи своє розкішне волосся. Юлія опублікувала пару знімком, демонструючи себе.

"Так тоскно, що хочу підстригти чубок

Початок року просто

Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, стало під питанням наше лютневе подорож ... сьогоднішня новина, що половина Даниного класу злягло з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину.

Бачила в сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік почався. Ви там як? Тримайтеся?!)

У будь-якому випадку, почекаю поки хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів

btw Фото зроблено пару днів тому, посмішка деяка ще була присутня", - написала Саніна.

Джамала відразу відповіла під публікацією: "так, є таке, але не стриги".

А ось воротар Андрій П'ятов вирішив трошки пожартувати: "у мене чубчик сама пішла. Не витримала напруження від матчів. Здоров'я сім'ї".

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ой, як мені це відгукується. Теж рік криво якось почався", " ні. Не тримаємося. У всіх Так рік почався. Багато всього сумно сталося. Так ще й разрав зв'язок запрацювала", "ДО РЕЧІ, ретроградний Меркурій і Венера увійшли в чат".

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