Як пише Politeka.net, співачка Юлія Саніна є успішною українською артисткою та солісткою гурту The Hardkiss. Артистка одружена з гітаристом групи Валерієм Бебко. Пара одружилася в 2011 році, але довго приховувала свої стосунки від громадськості. Не забуває Юлія і про Instagram, де ділиться творчістю групи і особистими кадрами.
На нових фото Саніна з'явилася крупним планом, показуючи своє розкішне волосся. Юлія опублікувала пару знімком, демонструючи себе.
"Так тоскно, що хочу підстригти чубок
Початок року просто
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Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, стало під питанням наше лютневе подорож ... сьогоднішня новина, що половина Даниного класу злягло з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину.
Бачила в сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік почався. Ви там як? Тримайтеся?!)
У будь-якому випадку, почекаю поки хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів
btw Фото зроблено пару днів тому, посмішка деяка ще була присутня", - написала Саніна.
Джамала відразу відповіла під публікацією: "так, є таке, але не стриги".
А ось воротар Андрій П'ятов вирішив трошки пожартувати: "у мене чубчик сама пішла. Не витримала напруження від матчів. Здоров'я сім'ї".
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ой, як мені це відгукується. Теж рік криво якось почався", " ні. Не тримаємося. У всіх Так рік почався. Багато всього сумно сталося. Так ще й разрав зв'язок запрацювала", "ДО РЕЧІ, ретроградний Меркурій і Венера увійшли в чат".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в прозорому костюмі козирнула ідеальними формами
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