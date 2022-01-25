В сети поклонники активно обсуждают участников нового сезона шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов", премьера которого состоялась 22 января в 19:00 на телеканале "СТБ".

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице интересного кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали кадры из первого выпуска нового сезона проекта. Так, на "Мастер Шеф. Битва сезонов" собрались самые яркие участники прошлых лет. Судьями стали победительница 3 сезона проекта, шеф-повар Ольга Мартыновская, рестораторы и шеф-повара Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво.

"Долгожданная премьера! Самые яркие участники прошлых сезонов собрались на одной кухне, чтобы завоевать звание победителя "Битвы сезонов" 🔥

Какой конкурс запомнился тебе больше всего? Давай обсудим выпуск здесь 👇 ", - написали на странице.

Поклонники начали активно комментировать новый сезон проекта.

"Очень сильный и интересный сезон. Браво, пусть победит сильнейший. Болеем за Сашу Цвигуна, Паву и Пашу Серветника👊", "Белодед, Цвигун, Пава, Серветник финалисты", "Я считаю, что победителей других сезонов не нужно было брать, они уже победили, дали бы шанс другим! Хоть Пава и Серветник сильные, достойные и, бесспорно, победители, но они уже были первые! Буду болеть за Белодеда и Цвигуна!!👍👍. Также достойна финала Анжела 👍 ", "Надо еще было Цуперяка вернуть 🔥", "Как бы я хотела видеть в этом сезоне Троцкого 😢 ", "Победит Яна! она лучший кулинар и человек замечательный! ❤️🙌", - написали в сети.

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