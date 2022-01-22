Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя Екатерина Репяхова, которая замужем за 55-летним украинским артистом Виктором Павликом, рассказала, что готовится к пластическим операциям.

Екатерина Репяхова поделилась своими планами на год, где помимо новой машины, возможного переезда в новое жилье и свадьбы (Репяхова и Павлик расписались в 2020 году, но отказались от празднования из-за смерти сына артиста), оказались две пластические операции.

Супруга Виктора Павлика намерена подправить грудь, на которой сказалось грудное вскармливание, и изменить форму носа.

Екатерина Репяхова отметила, что раньше не собиралась делать ринопластику, но в последнее время ее мнение по этому поводу изменилось.

"Ринопластика? ВФ сказал же, что разведется", - удивились фолловеры девушки.

Екатерина Репяхова подтвердила, что Виктор Павлик негативно относится к такому ее намерению, но она собирается переубедить супруга.

Напомним, Репяхова обмолвилась, будет ли после их конфликта с Виктором Павликом свадьба: "Все чаще задумываюсь..."

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика рассказала, как побывала с сыном в больнице: «Немного потерял…»

Также Politeka писала, что Репяхова покрасовалась в эффектном подарке от Виктора Павлика и призналась в желании: "Просто влюбилась..."